Джордан Пул в шутку выбросил капу, приветствуя Карри после победного матча с «Мемфисом»

Джордан Пул подшутил над лидером «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри, встретив его в подтрибунном помещении по окончании матча с «Мемфис Гриззлиз» (122:120).
Стефен Карри в конце матча был удалён с площадки после того, как швырнул капу на паркет, разозлившись на промах Джордана Пула из-за дуги.
Джордан Пул в итоге стал автором победного броска в матче за секунду до финальной сирены. После матча он встретил Карри в подтрибунном помещении и в шутку выбросил капу, пародируя партнёра по команде. После чего одноклубники обнялись.
Видео можно посмотреть на канале NBA on ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LL
Стефен Карри стал самым результативным игроком матча, несмотря на удаление. В его активе 34 очка, два подбора и три результативные передачи.
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