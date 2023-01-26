«Индиана» готова обменять Бадди Хилда перед дедлайном

«Индиана Пэйсерс» готова вести переговоры по обмену атакующего защитника Бадди Хилда перед дедлайном, сообщает обозреватель Hoops Wire Сэм Амико.



Ранее сообщалось, что клуб готов также расстаться с Крисом Дуарте. При этом руководство «Пэйсерс» хочет сохранить в команде центрового Майлза Тёрнера, чей контракт истекает летом. Им, как и Бадди Хилдом, ещё в межсезонье интересовался «Лос-Анджелес Лейкерс».



В нынешнем сезоне Бадди Хилд принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата НБА. Защитник набирает в среднем 17,6 очка, совершает 4,9 подбора и отдаёт 2,7 результативные передачи.



Хилд перешёл в «Индиану» по ходу прошлого сезона из «Сакраменто». В этом сезоне 30-летний баскетболист заработает $ 21,2 млн, в следующем — $ 19,3 млн.



«Индиана» располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.