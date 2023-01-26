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«Индиана» готова обменять Бадди Хилда перед дедлайном

«Индиана» готова обменять Бадди Хилда перед дедлайном
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«Индиана Пэйсерс» готова вести переговоры по обмену атакующего защитника Бадди Хилда перед дедлайном, сообщает обозреватель Hoops Wire Сэм Амико.

Ранее сообщалось, что клуб готов также расстаться с Крисом Дуарте. При этом руководство «Пэйсерс» хочет сохранить в команде центрового Майлза Тёрнера, чей контракт истекает летом. Им, как и Бадди Хилдом, ещё в межсезонье интересовался «Лос-Анджелес Лейкерс».

В нынешнем сезоне Бадди Хилд принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата НБА. Защитник набирает в среднем 17,6 очка, совершает 4,9 подбора и отдаёт 2,7 результативные передачи.

Хилд перешёл в «Индиану» по ходу прошлого сезона из «Сакраменто». В этом сезоне 30-летний баскетболист заработает $ 21,2 млн, в следующем — $ 19,3 млн.

«Индиана» располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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