Эмбиид — об игре против Симмонса: стараюсь уничтожать соперников в каждом матче
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался об игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс», за который выступает Бен Симмонс.
«Игра против Симмонса? Ничего особенного. Я стараюсь уничтожать соперника на площадке в каждой игре и всегда нацелен набирать как можно больше очков. Если на мне двойная опека, я стараюсь найти партнёра хорошей передачей, если один на один, то ищу возможность попасть в корзину и делаю это», — приводит слова Эмбиида ESPN.
«Филадельфия» одержала победу со счётом 137:133, а сам Эмбиид оформил дабл-дабл, записав на свой счёт 26 передач и совершив 10 подборов.
Бен Симмонс набрал 12 очков, а также отдал пять результативных передач и совершил пять подборов.
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