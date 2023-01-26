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Лиллард — о рекорде НБА: я мог сыграть ещё лучше

Лиллард — о рекорде НБА: я мог сыграть ещё лучше
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард прокомментировал своё выступление в матче с «Ютой» (134:124).

«Самый эффективный матч в карьере с 60 очками? Серьёзно? С ума сойти. Я этого не знал. А я тут сижу и думаю о том, что бросил с центра площадки под конец времени на атаку. Я мог сыграть лучше. Я промазал штрафной, чёрт побери», — приводит слова Лилларда ESPN.

Лиллард обновил личный рекорд результативности в сезоне, набрав 60 очков. Кроме того, Дэмьен провёл самую эффективную игру в истории НБА с 60 и более набранными очками — Лиллард реализовал 89,8% бросков.

Дэмьен провёл четвёртый матч в карьере с 60 очками и вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с Майклом Джорданом и Джеймсом Харденом. Больше только у Коби Брайанта (шесть таких матчей) и Уилта Чемберлена (32).

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