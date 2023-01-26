Владимир Гомельский назвал два правила в баскетболе, которые он изменил бы

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу правила восьми секунд в баскетболе. У Владимира поинтересовались, не считает ли он нужным отменить это правило. Гомельский сказал, что не стал бы его отменять, а даже ещё больше сократил бы время пересечения центральной линии атакующей командой – до семи секунд, а общее время атаки уменьшил бы с 24 до 20 секунд.



«Не согласен [что нужно отменять]. Я бы сократил время на атаку с 24 секунд до 20, а время пересечения центральной линии — до 7 секунд. Заставить команды играть в быстрый баскетбол, атаковать с ходу, дать понять игрокам, что скоростная техника есть основа современного баскетбола. Мне, кстати, очень понравилось нововведение испанской Лиги Эндеса: мяч из-за лицевой линии теперь можно вводить в игру, минуя касание судьи», — написал Гомельский.

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