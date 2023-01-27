Леброн Джеймс повторил достижение Абдул-Джаббара

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс повторил достижение члена Зала славы и шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Карима Абдул-Джаббара по наибольшему количеству участий в Матчах всех звёзд НБА – 19. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Напомним, стали известны участники стартовых составов Матча всех звёзд в рамках звёздного уикенда НБА со стороны Запада и Востока. Процент влияния на итоги выглядят следующим образом: болельщики – 50%, игроки – 25%, представители СМИ – 25%.
На Западе с первых минут встречу начнут Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Лука Дончич («Даллас Маверикс»).
На Востоке – Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») и Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»).
Матч всех звёзд НБА пройдёт в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 19 февраля на «Вивинт-Арене».
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