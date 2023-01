Патрик Беверли может покинуть «Лейкерс» до дедлайна

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» до дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации всерьёз рассматривает возможность обменять разыгрывающего Патрика Беверли.

«Как по мне, всё сводится к тому, что «озёрники», скорее всего, усилят заднюю линию за счёт обмена Патрика Беверли, а не проведут какой-то крупный обмен», – заявил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст во время эфира шоу This Just In.

В текущем сезоне Беверли принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 6,2 очка, делая 3,2 подбора и 2,4 передачи при проценте реализации бросков 39,4%, где 33,6% – трёхочковые. Действующее соглашение 34-летнего игрока рассчитано до конца сезона-2022/2023 ($ 13 млн).

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 23 победами при 26 поражениях. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Бостон Селтикс» на выезде 29 января (4:30 мск).