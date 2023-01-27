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Лидер «Вашингтона» может перейти в «Даллас»

Лидер «Вашингтона» может перейти в «Даллас»
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Руководство «Даллас Маверикс» проявляет активный интерес к лёгкому форварду «Вашингтон Уизардс» Кайлу Кузме. Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус.

Действующий контракт 27-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 ($ 13 млн – опция игрока). Следующим летом Кузма потенциально может стать свободным агентом.

В текущем сезоне форвард принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 22,2 очка, делая 7,6 подбора и 3,9 передачи при реализации бросков 46%, где 34% – трёхочковые.

«Даллас Маверикс» занимает шестое место в Западной конференции с 26 победами при 24 поражениях. Ранее сообщалось, что «бродяги» проявили интерес к разыгрывающему «Миннесоты Тимбервулвз» Д'Анджело Расселлу.

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