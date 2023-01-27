Перкинс назвал звезду «Бруклина», об обмене которой он бы подумал на месте «Нетс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс высказал мнение, что клубу «Бруклин Нетс» стоит подумать об обмене своего разыгрывающего Бена Симмонса.
«Если б я принимал решение в «Бруклин Нетс» и приближался крайний срок обменов, я мог бы рассмотреть возможность обмена Бена Симмонса. Я смотрел матч с «Филадельфией», и его не было на площадке в концовке четвёртой четверти, когда борьба была напряжённой. Он даже не вышел на площадку!» — сказал Перкинс в эфире NBA on ESPN.
Напомним, матч «Бруклина» и «Филадельфии» закончился со счётом 137:133 в пользу «Сиксерс». В настоящий момент «Бруклин» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, «Филадельфия» располагается на второй позиции.
Симмонс попал 8 трёхочковых подряд:
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