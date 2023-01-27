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Перкинс назвал звезду «Бруклина», об обмене которой он бы подумал на месте «Нетс»

Перкинс назвал звезду «Бруклина», об обмене которой он бы подумал на месте «Нетс»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс высказал мнение, что клубу «Бруклин Нетс» стоит подумать об обмене своего разыгрывающего Бена Симмонса.

«Если б я принимал решение в «Бруклин Нетс» и приближался крайний срок обменов, я мог бы рассмотреть возможность обмена Бена Симмонса. Я смотрел матч с «Филадельфией», и его не было на площадке в концовке четвёртой четверти, когда борьба была напряжённой. Он даже не вышел на площадку!» — сказал Перкинс в эфире NBA on ESPN.

Напомним, матч «Бруклина» и «Филадельфии» закончился со счётом 137:133 в пользу «Сиксерс». В настоящий момент «Бруклин» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, «Филадельфия» располагается на второй позиции.

Симмонс попал 8 трёхочковых подряд:

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