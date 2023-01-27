Игрок «Лейкерс» был остановлен полицией. Видео

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер после вчерашнего матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио Спёрс» (113:104) был остановлен полицией, информирует TMZ Sports.
Утверждается, что полицейских привлекли внимание номера автомобиля, в котором сидел немецкий баскетболист. Шрёдер беседовал с представителями закона на протяжении тридцати минут.
«Я и правда не знаю, что вообще произошло», – приводит слова защитника «озёрников» TMZ Sports.
Видео можно посмотреть на канале Dennis Schröder в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В текущем сезоне Шрёдер принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 12,3 очка, делая 3,8 передачи и 2,6 подбора при реализации бросков 41,9%, где 35% – трёхочковые.
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