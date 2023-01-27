Американский новичок «Зенита»: мне сказали, что это очень хорошая команда и сильная лига

Американский новобранец «Зенита» Ройс Хэмм прокомментировал подписание контракта с санкт-петербургским клубом.



«Я только первый год играю на таком уровне, но мне кажется, что всё проходит хорошо. Я много работал в своём прошлом клубе, игра в котором в конце концов позволила мне оказаться здесь.



Я знал не так много про «Зенит» до этого, но поспрашивал, и мне сказали, что это очень хорошая команда и сильная лига. Я знаю, что это побеждающий клуб, это отличная организация, и я хочу помочь всем, чем смогу», — приводит слова Хэмма официальный сайт команды.



Соглашение с 23-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона-2023/2024. В 2022 году Хэмм-младший выступал за бельгийский «Антверп». До этого американец на протяжении четырёх лет выступал в студенческой лиге NCAA за команду Техасского университета.



В Кубке ФИБА-Европа центровой принял участие в восьми матчах, набирая в среднем 12,3 очка и делая четыре подбора. В чемпионате Бельгии Хэмм провёл восемь игр, где набирал 10,9 очка и 5,3 подбора.

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