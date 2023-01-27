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Главный тренер «Далласа» прокомментировал травму Дончича

Главный тренер «Далласа» прокомментировал травму Дончича
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о ситуации с повреждением словенского разыгрывающего команды Луки Дончича.

В начале очередного матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» Дончич получил травму левого голеностопа. При этом после рентгена серьёзной травмы обнаружено не было.

«Лука в хорошем настроении, вроде бы с ним всё нормально, но ещё посмотрим, как он будет себя чувствовать дальше», — приводит слова специалиста ESPN.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Лука Дончич принял участие в 45 матчах, в которых набирал в среднем за игру 33 очка, совершал 8,9 подбора и отдавал 8,4 результативной передачи.

«Даллас» с 26 победами и 24 поражениями располагается на шестом месте в Западной конференции. 29 января «Маверикс» проведут матч с «Ютой Джаз».

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