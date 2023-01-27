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Уиндхорст высказался о работе «Лейкерс» на рынке обменов

Уиндхорст высказался о работе «Лейкерс» на рынке обменов
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Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился мнением о работе «Лос-Анджелес Лейкерс» на рынке обменов в преддверии дедлайна в феврале.

«Думаю, «Лейкерс» сохранят активность и будут рассматривать разные варианты по защитникам. В первую очередь постараются усилить заднюю линию через обмен Патрика Беверли. Скорее, они попытаются усилить оборону, а не провернуть крупную сделку. Это вероятный вариант. У Беверли истекает контракт, они поищут кого-то с более длительным соглашением.

Обмен Хатимуры показывает, что команда не пытается расчистить место в платёжной ведомости. Могут быть задействованы и другие варианты, например, Лонни Уокер», — приводит слова Уиндхорста Lakers Daily.

Ранее «Лейкерс» обменяли форварда Руи Хатимуру из «Вашингтон Уизардз», который уже дебютировал за новую команду.

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