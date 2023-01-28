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Ануноби получил травму после жёсткого падения. Видео

Ануноби получил травму после жёсткого падения. Видео
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Лёгкий форвард «Торонто» Рэпторс» О Джи Ануноби во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (117:129) получил травму левого запястья.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Как сообщает обозреватель The Athletic Эрик Корин в соцсетях, рентген не выявил структурных повреждений у 25-летнего баскетболиста. Дополнительное обследование назначено на следующий день.

В текущем сезоне британец принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 16,9 очка, 5,5 подбора и 2,1 перехвата при реализации бросков 45,7%, где 36,6% – трёхочковые.

«Торонто Рэпторс» занимает 12-е место в Восточной конференции с 22 победами при 28 поражениях. Следующую игру «Рэпторс» проведут с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде 29 января (6:00 мск).

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