«Леброну нужно выполнить одно условие». Тристан Томпсон — о перспективах Джеймса на MVP

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», ныне эксперт ESPN Тристан Томпсон считает, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс должен входить в число претендентов на звание самого ценного игрока нынешнего сезона в случае выполнения ряда условий.

«Леброну нужно выполнить одно условие. Если «Лейкерс» по итогам регулярки займут шестое или седьмое место в таблице, то его нужно рассмотреть как кандидата. По крайней мере, цифры Леброна это доказывают. И желательно ему показывать такую статистику до конца сезона», – заявил Томпсон в эфире программы NBA Today.

В текущем сезоне форвард принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,9 очка, 8,5 подбора и семь передач, проводя на площадке 36,1 минуты.



«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 23 победами при 26 поражениях. «Лейкерс» следующую встречу проведут с «Бостон Селтикс» на выезде 29 января (4:30 мск).