Андрей Мальцев: смотрю Единую лигу ВТБ, но ничего не удивляет. Есть Швед и все остальные

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Мальцев рассказал, смотрит ли он матчи Единой лиги ВТБ. 56-летний специалист также высоко оценил игру защитника московского ЦСКА Алексея Шведа.

«Конечно, смотрю. Но ничего не удивляет. Есть Швед и все остальные. В какой команде Лёша будет, та и будет явным фаворитом. Не умаляя достоинств других баскетболистов, с уважением ко всем, просто Швед такой один», – сказал Мальцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.

Подмосковные «Химки» в Суперлиге занимают четвёртое место с 30 очками. Подопечные Мальцева одержали победы в 12 играх, потерпев шесть поражений. Следующую встречу подмосковный клуб проведёт с «Тамбовом», занимающим 10-е место (25 очков – семь побед и 11 поражений), на выезде 29 января (16:00 мск).