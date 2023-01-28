Андрей Мальцев: смотрю Единую лигу ВТБ, но ничего не удивляет. Есть Швед и все остальные

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Мальцев рассказал, смотрит ли он матчи Единой лиги ВТБ. 56-летний специалист также высоко оценил игру защитника московского ЦСКА Алексея Шведа.
«Конечно, смотрю. Но ничего не удивляет. Есть Швед и все остальные. В какой команде Лёша будет, та и будет явным фаворитом. Не умаляя достоинств других баскетболистов, с уважением ко всем, просто Швед такой один», – сказал Мальцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
Подмосковные «Химки» в Суперлиге занимают четвёртое место с 30 очками. Подопечные Мальцева одержали победы в 12 играх, потерпев шесть поражений. Следующую встречу подмосковный клуб проведёт с «Тамбовом», занимающим 10-е место (25 очков – семь побед и 11 поражений), на выезде 29 января (16:00 мск).
- 28 января 2023
-
12:01
-
11:46
-
11:35
-
11:23
-
11:09
-
10:55
-
10:33
-
10:04
-
09:45
-
09:36
-
09:25
-
09:18
-
06:06
-
06:00
-
00:59
-
00:41
-
00:05
- 27 января 2023
-
23:34
-
23:09
-
22:00
-
20:51
-
20:39
-
20:02
-
19:57
-
18:38
-
18:37
-
17:34
-
16:38
-
16:33
-
15:47
-
15:12
-
14:33
-
14:17
-
13:37
-
13:21