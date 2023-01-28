Джоэл Эмбиид был оштрафован за неприличное празднование. Видео

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид получил штраф от Национальной баскетбольной ассоциации в размере $ 25 тыс. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Случай произошёл в четверг, 26 января, во время матча регулярного сезона с «Бруклин Нетс» (137:133). Эмбиид показал неприличный жест после успешного исполнения лэй-апа с фолом в середине третьей четверти.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В текущем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 33,4 очка, 9,8 подбора и 4,1 передачи при реализации бросков 53,2%, где 34,5% – трёхочковые.
«Филадельфия Сиксерс» занимает второе место в Восточной конференции с 31 победами при 16 поражениях. Следующую встречу «Сиксерс» проведут с «Денвер Наггетс» на своей площадке 28 января (23:00 мск).
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