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«Вашингтон» намерен сохранить костяк команды

«Вашингтон» намерен сохранить костяк команды
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Руководство «Вашингтон Уизардс» не планирует прибегать к глобальным изменениям состава после обмена тяжёлого форварда Руи Хачимуры в «Лос-Анджелес Лейкерс», информирует Washington Post.

«Президент клуба Томми Шеппард и его подчинённые считают, что команда стала талантливее, чем в прошлые годы», – отмечается в источнике.

Напомним, «Вашингтон Уизардс» и калифорнийский клуб совершили обмен, в результате которого 24-летний Хачимура перешёл в стан «озёрников». В обратном направлении отправились разыгрывающий Кендрик Нанн и три драфт-пика второго раунда.

Столичный клуб занимает 10-е место в Восточной конференции с 22 победами при 26 поражениях. Следующую встречу «Уизардс» проведут с «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде 29 января (4:00 мск).

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