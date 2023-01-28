Тренер «Финикса» убеждён в избрании Девина Букера на Матч звёзд НБА

Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс считает, что атакующий защитник команды Девин Букер должен быть избран на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, несмотря на то что он пропускает встречи из-за травмы паха.

«Надеюсь, Девина Букера всё-таки отберут для участия, и в этом, в частности, помогут тренеры. Раньше многим травмированным игрокам это ведь не мешало, верно?

Девин является лучшим атакующим защитником и одним из лучших игроков лиги. И почему мы не должны его выбирать на Матч звёзд?» – приводит слова 51-летнего специалиста обозреватель Arizona Republic Дуэйн Рэнкин.

В текущем сезоне 26-летний Букер принял участие в 29 играх, набирая в среднем 27,1 очка, 5,6 передачи и 4,6 подбора при реализации бросков 47,7%, где 37% – трёхочковые.