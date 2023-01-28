Одноклубник Гилджес-Александера: Шея просто ограбили

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Джош Гидди не согласен с итогами голосования, в результате которого Шей Гилджес-Александер не оказался в стартовой пятёрке Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.
«Шея просто ограбили!» – написал Гидди в соцсетях.
Напомним, стали известны участники стартовых составов Матча всех звёзд в рамках звёздного уикенда НБА. На Западе с первых минут встречу начнут Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Лука Дончич («Даллас Маверикс»).
На Востоке – Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») и Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»).
Процент влияния на итоги голосования выглядят следующим образом: болельщики – 50%, игроки – 25%, представители СМИ – 25%. Матч всех звёзд пройдёт в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 19 февраля на «Вивинт-Арене».
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