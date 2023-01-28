На чемпиона НБА подали в суд после публичного плевка в лицо

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс угодил в публичный скандал, сообщает TMZ.

Так, Барнс повздорил с бывшим парнем своей невесты, с которым столкнулся на матче американской футбольной команды «Сан-Франциско Форти Найнерс».

Выходя со стадиона, Барнс случайно встретился с неким Дэвидом Паттерсоном и после непродолжительной перепалки плюнул ему в лицо. Видео попало в сеть, после чего на Барнса был подан иск в Окружной верховный суд Лос-Анджелеса. По сообщению ресурса, в качестве причины подачи иска Паттерсон указал ущерб и эмоциональное потрясение.

Ранее в интервью Барнс сказал, при каком условии Энтони Дэвис стал бы лучшим игроком в истории НБА.

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