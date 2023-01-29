«Индиана» и Майлз Тёрнер договорились о продлении контракта

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс» и центровой Майлз Тёрнер достигли соглашения по поводу продления контракта на два года. Сумма составит $ 60 млн. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Действующее соглашение 26-летнего баскетболиста с командой из Индианаполиса было рассчитано до конца сезона-2022/2023. Примечательно, что после продления контракта зарплата центрового за этот сезон увеличилась с $ 17,5 млн до $ 34,6 млн.
В текущем розыгрыше НБА Тёрнер принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 17,5 очка, делая 7,9 подбора и 2,4 блок-шота при реализации бросков 54,4%, где 39,1% – трёхочковые.
«Индиана Пэйсерс» занимает девятое место в Восточной конференции с 24 победами при 27 поражениях. Следующую игру «Пэйсерс» проведут с «Мемфис Гриззлис» на выезде 30 января (2:00 мск).
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