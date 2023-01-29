«Полное неуважение». Эмбиид прокомментировал своё непопадание в старт Матча звёзд НБА

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид считает своё непопадание в стартовую пятёрку Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации неуважением со стороны голосующих.

«Учитывая, что последние пять лет я начинал Матчи звёзд в качестве игрока старта, думаю, результаты голосования можно воспринимать как полное неуважение ко мне», – приводит слова Эмбиида обозреватель ESPN Тим Бонтемпс.

В текущем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 36 играх, набирая в среднем 33,8 очка, делая десять подборов и 4,2 передачи при реализации бросков 53,4%, где 35,8% – трёхочковые.



«Филадельфия Сиксерс» занимает второе место в Восточной конференции с 32 победами при 16 поражениях. «Сиксерс» проведут следующую встречу с «Орландо Мэджик» на своей площадке 31 января (3:00 мск).