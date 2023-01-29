Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Полное неуважение». Эмбиид прокомментировал своё непопадание в старт Матча звёзд НБА

«Полное неуважение». Эмбиид прокомментировал своё непопадание в старт Матча звёзд НБА
Комментарии

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид считает своё непопадание в стартовую пятёрку Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации неуважением со стороны голосующих.

«Учитывая, что последние пять лет я начинал Матчи звёзд в качестве игрока старта, думаю, результаты голосования можно воспринимать как полное неуважение ко мне», – приводит слова Эмбиида обозреватель ESPN Тим Бонтемпс.

В текущем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 36 играх, набирая в среднем 33,8 очка, делая десять подборов и 4,2 передачи при реализации бросков 53,4%, где 35,8% – трёхочковые.

«Филадельфия Сиксерс» занимает второе место в Восточной конференции с 32 победами при 16 поражениях. «Сиксерс» проведут следующую встречу с «Орландо Мэджик» на своей площадке 31 января (3:00 мск).

Новость по теме
«Удивлён». Никола Йокич — о непопадании Эмбиида в стартовую пятёрку Матча звёзд НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023