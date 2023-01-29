Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейсон Тейтум: я большой поклонник таланта Паоло Банкеро

Джейсон Тейтум: я большой поклонник таланта Паоло Банкеро
Комментарии

Звёздный форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум дал высокую оценку новичку «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро.

«Я большой поклонник таланта Паоло Банкеро. Видно то, как он любит эту игру и упорно работает над собой. Знаю, каково это – приходить в лигу после университета Дьюка, будучи высоко выбранным на драфте, когда от тебя ожидают многого», – приводит слова Тейтума BasketballNews.

В текущем сезоне 20-летний Банкеро принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 20,5 очка, делая 6,3 подбора и 3,7 передачи при реализации бросков 43,1%, где 30,8% – трёхочковые.

«Орландо Мэджик» занимает 13-е место в Восточной конференции с 19 победами при 31 поражении. Следующую игру «Мэджик» проведут с «Филадельфией Сиксерс» на выезде 31 января (3:00 мск).

Новость по теме
Гэри Харрис: Банкеро — не обычный новичок
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023