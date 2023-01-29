Джейсон Тейтум: я большой поклонник таланта Паоло Банкеро
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Звёздный форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум дал высокую оценку новичку «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро.
«Я большой поклонник таланта Паоло Банкеро. Видно то, как он любит эту игру и упорно работает над собой. Знаю, каково это – приходить в лигу после университета Дьюка, будучи высоко выбранным на драфте, когда от тебя ожидают многого», – приводит слова Тейтума BasketballNews.
В текущем сезоне 20-летний Банкеро принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 20,5 очка, делая 6,3 подбора и 3,7 передачи при реализации бросков 43,1%, где 30,8% – трёхочковые.
«Орландо Мэджик» занимает 13-е место в Восточной конференции с 19 победами при 31 поражении. Следующую игру «Мэджик» проведут с «Филадельфией Сиксерс» на выезде 31 января (3:00 мск).
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