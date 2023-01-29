Джейсон Тейтум: я большой поклонник таланта Паоло Банкеро

Звёздный форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум дал высокую оценку новичку «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро.

«Я большой поклонник таланта Паоло Банкеро. Видно то, как он любит эту игру и упорно работает над собой. Знаю, каково это – приходить в лигу после университета Дьюка, будучи высоко выбранным на драфте, когда от тебя ожидают многого», – приводит слова Тейтума BasketballNews.

В текущем сезоне 20-летний Банкеро принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 20,5 очка, делая 6,3 подбора и 3,7 передачи при реализации бросков 43,1%, где 30,8% – трёхочковые.



«Орландо Мэджик» занимает 13-е место в Восточной конференции с 19 победами при 31 поражении. Следующую игру «Мэджик» проведут с «Филадельфией Сиксерс» на выезде 31 января (3:00 мск).