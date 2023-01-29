Фред Ванвлит ожидает как минимум $ 130 млн от нового контракта

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит рассчитывает получать по новому контракту как минимум $ 130 млн в течение четырёх лет. Об этом сообщает Fox Sports.
Действующее соглашение Ванвлита рассчитано до конца сезона-2023/2024 (опция игрока на $ 22,8 млн). Если разыгрывающий откажется от опции продления, то следующим летом сможет выйти на рынок свободных агентов.
В текущем сезоне 28-летний Ванвлит принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 19,1 очка, делая 6,5 передачи и 4,3 подбора при реализации бросков 39,2%, где 34,3% – трёхочковые.
Ранее сообщалось, что защитник канадского клуба может присоединиться к одному из самых влиятельных агентств Klutch Sports Group, которое представляет интересы Леброна Джеймса, Дрэймонда Грина, Энтони Эдвардса и других игроков.
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