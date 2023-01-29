Лучший защитник «Торонто» хочет покинуть команду

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» О Джи Ануноби намерен сменить прописку, запросив у руководства канадского клуба обмен в другую команду. Об этом сообщает Fox Sports со ссылкой на источники в лиге.
«О Джи Ануноби несчастлив в «Рэпторс», – сообщается в источнике.
Действующий контракт 25-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция игрока на $ 19,92 млн). В сезоне-2022/2023 Ануноби заработает $ 17,35 млн.
В текущем сезоне британец имеет лучший защитный рейтинг в команде – 112,9. Ануноби принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 16,9 очка, делая 5,5 подбора и 2,1 перехвата при реализации бросков 45,7%, где 36,6% – трёхочковые.
Ранее сообщалось, что форвард «Торонто Рэпторс» в субботу, 28 января, получил травму левого запястья во время встречи с «Голден Стэйт Уорриорз» после жёсткого падения.
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