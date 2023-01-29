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«Бостон» в соцсетях подколол «Лейкерс» после матча

«Бостон» в соцсетях подколол «Лейкерс» после матча
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В официальной соцсети «Бостон Селтикс» после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:121) была опубликована провокационная запись.

«Суматоха в конце игры всегда приятнее, когда обыгрываешь Лос-Анджелес», – опубликовали «Селтикс» запись к официальному отчёту матча.

Напомним, форвард калифорнийского клуба Леброн Джеймс имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.

«Бостон Селтикс» в текущем сезоне занимает первое место в Восточной конференции с 36 победами при 15 поражениях.

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