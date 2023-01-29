Эксперт: заговор против Леброна Джеймса слишком очевиден

Персональный тренер и известный эксперт под ником Cuffs The Legend в соцсетях выдвинул конспирологическую теорию о звёздном форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Заговор против Леброна Джеймса слишком очевиден. Например, те же Адетокунбо, Дончич, Эмбиид и Харден спокойно зарабатывают на себе фолы. Игра полностью сфальсифицирована!» – утверждает эксперт.

Напомним, форвард калифорнийского клуба имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне. В итоге «кельты» одержали победу в овертайме, а встреча завершилась со счётом 125:121.



В текущем сезоне 38-летний Джеймс принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, делая 8,5 подбора и 7,1 передачи при реализации бросков 50,7%, где 31,2% – трёхочковые.