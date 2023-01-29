Кайри Ирвинг прокомментировал победу над «Нью-Йорком»
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Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Йорк Никс» (122:115) дал оценку своему выступлению.
«Что касается меня, мне нравится играть против «Никс» и каждый раз обыгрывать их. Но цель на игру была проста – победить. Ничего личного», – приводит слова Ирвинга Associated Press.
В текущем сезоне 30-летний Ирвинг принял участие в 39 играх, набирая в среднем 27,3 очка, делая 5,3 передачи и 5,1 подбора при реализации бросков 48,7%, где 37,7% – трёхочковые.
«Бруклин Нетс» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 30 победами при 21 поражении. «Нетс» проведут следующую встречу с «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке 31 января (3:30 мск).
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