Кайри Ирвинг прокомментировал победу над «Нью-Йорком»

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Йорк Никс» (122:115) дал оценку своему выступлению.

«Что касается меня, мне нравится играть против «Никс» и каждый раз обыгрывать их. Но цель на игру была проста – победить. Ничего личного», – приводит слова Ирвинга Associated Press.

В текущем сезоне 30-летний Ирвинг принял участие в 39 играх, набирая в среднем 27,3 очка, делая 5,3 передачи и 5,1 подбора при реализации бросков 48,7%, где 37,7% – трёхочковые.



«Бруклин Нетс» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 30 победами при 21 поражении. «Нетс» проведут следующую встречу с «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке 31 января (3:30 мск).