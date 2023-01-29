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«Шесть глаз, чёрт возьми!» Миллер недоволен действиями судей в матче «Бостон» — «Лейкерс»

«Шесть глаз, чёрт возьми!» Миллер недоволен действиями судей в матче «Бостон» — «Лейкерс»
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Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Реджи Миллер прокомментировал судейское решение не свистеть фол на форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе в концовке основного времени матча «Бостон Селтикс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:121).

«Шесть глаз, чёрт возьми! Будто каждый член судейской бригады проглотил свой свисток. У лицевого арбитра, к слову, был хороший обзор. Просто свистните уже наконец!» – написал Миллер в соцсетях.

Напомним, форвард калифорнийского клуба Леброн Джеймс имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.

Ранее атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун после встречи дал оценку судейским действиям.

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