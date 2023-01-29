«Очень неприятно». Леброн Джеймс опубликовал пост, посвящённый концовке матча с «Бостоном»
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором прокомментировал работу судей в концовке матча с «Бостон Селтикс» (121:125 ОТ).
Напомним, форвард калифорнийского клуба имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.
«Это было ОЧЕНЬ неприятно!!! Я в недоумении», — написал Джеймс.
В итоге «кельты» одержали победу в овертайме, а встреча завершилась со счётом 125:121. Ранее Реджи Миллер после встречи дал оценку судейским действиям.
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