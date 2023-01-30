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Профсоюз судей выступил с заявлением по поводу ошибки в конце матча «Бостон» — «Лейкерс»

Профсоюз судей выступил с заявлением по поводу ошибки в конце матча «Бостон» — «Лейкерс»
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Профсоюз судей НБА опубликовал заявление по поводу неправильных решений в конце матча «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:121 ОТ).

Напомним, у форварда калифорнийского клуба Леброна Джеймса была возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.

«Как и все остальные, судьи совершают ошибки. Мы совершили одну из них в конце вчерашней игры, и это мучительно для нас. Эта игра будет иметь большое значение и станет причиной бессонных ночей, поскольку мы стремимся быть лучшими судьями, какими только можем быть», — говорится в заявлении профсоюза в социальных сетях.

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