Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кавай Леонард ждёт решительных действий от «Клипперс»

Кавай Леонард ждёт решительных действий от «Клипперс»
Комментарии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард дал понять руководству клуба, что ожидает обновление в позиции разыгрывающего. Об этом сообщает Action Network со ссылкой на источники в лиге.

Предполагается, что руководство калифорнийского клуба попытается заполучить разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Фреда Ванвлита или разыгрывающего «Майами Хит» Кайла Лоури.

В текущем сезоне 31-летний Леонард принял участие в 27 матчах, набирая в среднем 21,3 очка, 6,2 подбора и 3,9 передачи при реализации бросков 51,4%, где 35,3% – трёхочковые.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 28 победами при 25 поражениях. Следующую игру «Клипперс» проведут с «Чикаго Буллз» на выезде 1 февраля (4:00 мск).

Новость по теме
«Клипперс» интересен лидер «Торонто»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023