Кавай Леонард ждёт решительных действий от «Клипперс»
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард дал понять руководству клуба, что ожидает обновление в позиции разыгрывающего. Об этом сообщает Action Network со ссылкой на источники в лиге.
Предполагается, что руководство калифорнийского клуба попытается заполучить разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Фреда Ванвлита или разыгрывающего «Майами Хит» Кайла Лоури.
В текущем сезоне 31-летний Леонард принял участие в 27 матчах, набирая в среднем 21,3 очка, 6,2 подбора и 3,9 передачи при реализации бросков 51,4%, где 35,3% – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 28 победами при 25 поражениях. Следующую игру «Клипперс» проведут с «Чикаго Буллз» на выезде 1 февраля (4:00 мск).
Новость по теме«Клипперс» интересен лидер «Торонто»
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