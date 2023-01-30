Кавай Леонард ждёт решительных действий от «Клипперс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард дал понять руководству клуба, что ожидает обновление в позиции разыгрывающего. Об этом сообщает Action Network со ссылкой на источники в лиге.

Предполагается, что руководство калифорнийского клуба попытается заполучить разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Фреда Ванвлита или разыгрывающего «Майами Хит» Кайла Лоури.

В текущем сезоне 31-летний Леонард принял участие в 27 матчах, набирая в среднем 21,3 очка, 6,2 подбора и 3,9 передачи при реализации бросков 51,4%, где 35,3% – трёхочковые.



«Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 28 победами при 25 поражениях. Следующую игру «Клипперс» проведут с «Чикаго Буллз» на выезде 1 февраля (4:00 мск).