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Лидер «Финикса» оценил вклад одноклубника в успехи команды

Лидер «Финикса» оценил вклад одноклубника в успехи команды
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Разыгрывающий, один из лидеров «Финикс Санз» Крис Пол высоко оценил вклад лёгкого форварда Микала Бриджеса в удачные выступления аризонской команды.

«Микал Бриджес очень важен для нашей команды. Когда лидеры травмированы, он играет намного агрессивнее, что очень сильно помогает нам. И это видно невооружённым взглядом», – приводит слова Пола ESPN.

В текущем сезоне 26-летний Бриджес принял участие в 51 матче, набирая в среднем 16,5 очка, 4,4 подбора и 3,5 передачи при реализации бросков 46%, где 39,3% – трёхочковые.

«Финикс Санз» занимает девятое место в Западной конференции с 26 победами при 25 поражениях. Следующую игру аризонцы проведут с «Торонто Рэпторс» на своей площадке 31 января (5:00 мск).

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