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«Милуоки» проведёт встречу с отстранённым игроком «Финикса»

«Милуоки» проведёт встречу с отстранённым игроком «Финикса»
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Руководство «Милуоки Бакс» получило разрешение от «Финикс Санз» на встречу с тяжёлым форвардом Джеем Краудером до наступления дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Предполагается, что стороны обсудят потенциальные взаимоотношения в случае, если обменный пакет «Милуоки» удовлетворит аризонский клуб.

Действующее соглашение 32-летнего Краудера рассчитано до конца сезона-2022/2023 ($ 10,1 млн). Летом форвард выйдет на рынок свободных агентов.

Напомним, прошлым летом Краудер оставил загадочное сообщение в соцсетях, намекнув на «неизбежные перемены». Ранее разыгрывающий аризонской команды Крис Пол выразил сожаление по поводу отсутствия Джея.

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