Джон Уолл: Кавай Леонард более открытый, чем о нём думают

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джон Уолл поделился впечатлениями об одноклубнике звёздном форварде Кавае Леонарде.

«Он вообще не разговаривает! Если серьёзно, то, когда он отдыхает со своими людьми, Кавай становится чуть более открытым человеком. Он более открытый, чем о нём думают. Но на площадке он предпочитает больше заниматься делом, чем говорить», – приводит слова Уолла Bally Sports.

В текущем сезоне 31-летний форвард принял участие в 27 матчах, набирая в среднем 21,3 очка, 6,2 подбора и 3,9 передачи при реализации бросков 51,4%, где 35,3% – трёхочковые.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 28 победами при 25 поражениях. Следующую игру «Клипперс» проведут с «Чикаго Буллз» на выезде 1 февраля (4:00 мск).