Лучший защитник «Торонто» входит в сферу интересов «Финикса»

Руководство «Финикс Санз» проявляет активный интерес к лёгкому форварду «Торонто Рэпторс» О Джи Ануноби на фоне последних новостей, связанных с возможным уходом тяжёлого форварда Джея Краудера. Об этом сообщает The Athletic.

25-летний Ануноби в текущем сезоне имеет лучший защитный рейтинг в «Торонто» – 112,9. Баскетболист принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 16,9 очка, делая 5,5 подбора и 2,1 перехвата при реализации бросков 45,9%, где 36,8% – трёхочковые.



Действующий контракт британца рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция игрока на $ 19,92 млн). В сезоне-2022/2023 Ануноби заработает $ 17,35 млн.



Ранее сообщалось, что аризонский клуб дал разрешение «Милуоки Бакс» на встречу с Краудером.