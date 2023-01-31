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Мусина объяснила решение приостановить карьеру

Мусина объяснила решение приостановить карьеру
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Форвард сыктывкарской «Ники» и женской сборной России Раиса Мусина высказалась по поводу приостановки своей карьеры.

«Думаю, что по играм было видно, как тяжело мне было бегать. У меня не восстановились ни физические кондиции, ничего. Ну и также моя нога не позволяла мне работать на все сто процентов. А чтобы восстанавливаться после нового года – это опять терять время, месяц либо больше. И возвращаться на каких-то два месяца я уже не вижу смысла. Поэтому лучше взять перерыв, чтобы нога успела полностью зажить внутри, а потом потихоньку пытаться восстановиться», — рассказала Мусина в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

В конце октября 24-летняя баскетболистка получила травму голеностопа и из-за этого пропустила полтора месяца. В декабре она вернулась и приняла участие в «Финале четырёх» в Кубке России, но по-прежнему испытывала проблемы со здоровьем. Позже она объявила о приостановке карьеры до конца текущего сезона.

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