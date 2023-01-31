Стал известен главный тренер команды Янниса Адетокунбо на Матче звёзд НБА

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла возглавит команду форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо на Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Наставники, чьи команды к 5 февраля занимают лидирующие позиции в конференциях, назначаются главными тренерами Матча звёзд. Отметим, что «Бостон» гарантировал себе первое место на Востоке к назначенной дате с 36 победами при 15 поражениях.
Ближайший преследователь «Селтикс» – «Милуоки Бакс», занимающий под руководством Майка Буденхольцера второе место с 33 победами и 17 поражениями. На третьем месте располагается «Филадельфия Сиксерс» Дока Риверса с 32 победами при 17 поражениях.
Ранее стали известны стартовые пятёрки Матча всех звёзд НБА. Напомним, процент влияния на итоги выглядят следующим образом: болельщики – 50%, игроки – 25%, представители СМИ – 25%. Мероприятие пройдёт в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 19 февраля на «Вивинт-Арене».
- 31 января 2023
-
17:53
-
17:40
-
17:26
-
16:51
-
15:58
-
15:00
-
14:42
-
13:49
-
13:06
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:21
-
10:11
-
10:00
-
09:57
-
09:50
-
08:49
-
07:02
-
06:44
-
05:43
-
00:05
- 30 января 2023
-
23:44
-
23:33
-
23:10
-
22:54
-
22:16
-
22:03
-
21:48
-
21:24
-
21:12
-
20:54
-
20:28