Чемпион НБА назвал пятёрку лучших игроков лиги

Бывший игрок и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон озвучил пятёрку лучших игроков ассоциации на данный момент.

«Всё очень просто. Туда входят Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо, Лука Дончич, Джоэл Эмбиид и Джейсон Тейтум», – сказал Джексон в видео I AM ATHLETE.

Отметим, по версии официального сайта НБА, в пятёрку претендентов на получение награды MVP входят центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич.

Ранее 44-летний Джексон не включил звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в пятёрку лучших игроков.