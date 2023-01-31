Энтони Эдвардс рассказал о своём необычном рационе питания

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал о своих необычных гастрономических предпочтениях.

«Люблю кукурузные снеки «Честер» со вкусом острой картошки. Съедаю около 21 пачки в неделю. Возможно, даже больше», – цитирует Эдвардса GQ Sports.

В текущем сезоне 21-летний Эдвардс принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 24,9 очка, делая 6,1 подбора и 4,5 передачи при реализации бросков 46,5%, где 37,7% – трёхочковые.



«Миннесота Тимбервулвз» занимает девятое место в Западной конференции с 27 победами при 26 поражениях. Следующую игру «Тимбервулвз» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке 2 февраля (4:00 мск).



Ранее форвард «Миннесоты» Кайл Андерсон тепло отозвался об Энтони Эдвардсе.