Энтони Эдвардс рассказал о своём необычном рационе питания
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал о своих необычных гастрономических предпочтениях.
«Люблю кукурузные снеки «Честер» со вкусом острой картошки. Съедаю около 21 пачки в неделю. Возможно, даже больше», – цитирует Эдвардса GQ Sports.
В текущем сезоне 21-летний Эдвардс принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 24,9 очка, делая 6,1 подбора и 4,5 передачи при реализации бросков 46,5%, где 37,7% – трёхочковые.
«Миннесота Тимбервулвз» занимает девятое место в Западной конференции с 27 победами при 26 поражениях. Следующую игру «Тимбервулвз» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке 2 февраля (4:00 мск).
Ранее форвард «Миннесоты» Кайл Андерсон тепло отозвался об Энтони Эдвардсе.
Новость по темеКайл Андерсон: Эдвардс играет на уровне игрока Матча звёзд
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