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Леброну Джеймсу осталось 88 очков до рекорда Карима Абдул-Джаббара

Леброну Джеймсу осталось 88 очков до рекорда Карима Абдул-Джаббара
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После очередного матча регулярного чемпионата НБА звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал ближе к рекорду легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру. В активе Абдул-Джаббара 38 387 очков, у Леброна их теперь 38 299.

В последнем матче Леброна «Нью-Йорк Никс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 129:123.

Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал американский разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 37 очков, два подбора и шесть передач. Также стоит отметить американского форварда Джулиуса Рэндла, который заработал дабл-дабл: 23 очка, 12 подборов и одна передача. Самым результативным у гостей стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету трипл-дабл: 28 очков, 10 подборов и 11 передач. Также отметим американского центрового Энтони Дэвиса, который набрал 27 очков, девять подборов и одну передачу.

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