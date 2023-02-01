Емченко объяснил, почему не праздновал решающее попадание в матче с «Зенитом»

Защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Владислав Емченко рассказал, почему не стал праздновать решающее попадание в матче с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ (92:90).
«Не люблю показывать эмоции на публику. Тем более если бы это было одновременно с сиреной – одно дело, а так ещё оставалось у «Зенита» время на ответ. Забей Томпкинс свой последний бросок, мы бы проиграли. И что бы было в тот момент с моей радостью? Показывал, что игра не закончена. Нужно было довести дело до сирены и радоваться после неё», — рассказал Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
Напомним, при счёте 90:90 за пять секунд до финальной сирены Емченко забросил двухочковый бросок и принёс тем самым победу своей команде.
Полное интервью с Владиславом Емченко читайте на «Чемпионате»:
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