Молодой защитник «Локомотива» рассказал, за счёт чего стал получать больше минут в матче

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко рассказал, почему тренер начал доверять ему больше времени на площадке.
«Ещё в начале сезона, когда меня почти не выпускали, сказал, что тренер просто оставляет меня на плей-офф, чтобы я не устал (смеётся). Мне сказали, что от меня нужна защита и что я могу забирать свободные броски. Сделал на этом акцент и потихоньку начали появляться минуты, атаки в нападении, мяч начал приходить. Согласен с вами, что моя игра стала выглядеть как-то поинтереснее, покреативнее. Пусть так и будет дальше», — рассказал Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
В этом сезоне Емченко принял участие в 21 игре. В среднем игрок набирает 3,6 очка, 1,0 подбора и 0,9 передачи за 11 минут в матче.
«Локомотив-Кубань» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 13 побед при 10 поражениях.
Полное интервью с Владиславом Емченко читайте на «Чемпионате»:
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