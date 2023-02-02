Олимпийский чемпион Тараканов высказался по поводу лимита на легионеров в Лиге ВТБ

Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов высказался по поводу идеи ввести лимит на легионеров в Единой лиге ВТБ.

«Если ввести жёсткий лимит и убрать легионеров в Единой лиге ВТБ, то это окажет это какое-то положительное влияние? Думаю, что нет. С СССР сравнивать нельзя – там было 15 стран. С каждой понемножку, и что-то получалось. Команд тоже было не настолько много – 12 в высшем дивизионе. Да и в составе сборной вертелись максимум 20 человек. Из них 10 были железобетонных, два – периодически менялись. Да и вообще всё другое было, так что нечего даже говорить и сравнивать.



Но я давно говорю о том, что должен быть лимит в два – максимум три – легионера. Я за лимит. И два-три легионера, которые решают и показывают, как надо, которые более умелые, чем большинство россиян, у которых можно учиться, которые добавляют мастерства команде – это самый правильный был бы вариант в текущих обстоятельствах», — сказал Тараканов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Маратом Араслановым и Ариной Ершовой.

Полное интервью с Сергеем Таракановым читайте на «Чемпионате».