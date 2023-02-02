Американский новичок «Зенита»: я слышал много хорошего про Россию и про этот клуб

Американский защитник Трент Фрейзер высказался по поводу своего перехода в «Зенит».
«У меня было четыре очень успешных месяца в моём первом сезоне, и я очень счастлив оказаться здесь, в «Зените». Моя первая мысль, когда мне позвонили? Я был просто поражён и очень воодушевился. Один из моих партнёров рассказал мне много хорошего про Россию, про «Зенит». Он сказал, что это серьёзный клуб, что здесь хорошая организация, отличные тренеры. Так что просто приехать и иметь возможность попробовать себя в такой команде — это что-то особенное», — приводит слова Фрейзера пресс-служба команды.
Летом 2022 года Фрейзер перешёл в белградский клуб ФМП, с которым играл в Адриатической лиге. Там американец провёл 16 матчей. Его средняя статистика: 20,7 очка, 2,2 подбора и 6,2 передачи. Лучший матч Фрейзера — победная встреча с командой «Морнар Бар» в начале января. Тогда плеймейкер набрал 45 очков, а также сделал четыре подбора и девять ассистов.
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