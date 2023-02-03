«Зенит» расторг контракт с американцем Ричардом Соломоном

Американский форвард Ричард Соломон покинул «Зенит». Стороны договорились о расторжении контракта. Об этом информирует пресс-служба санкт-петербургского клуба.

В Единой лиге ВТБ американец принял участие в 19 матчах, ещё пять встреч он провёл в Кубке Кондрашина и Белова и Суперкубке. Средняя статистика Соломона: 7,6 очка, 6,6 подбора, 0,7 передачи.



Соломон перешёл в «Зенит» в июле прошлого года, заключив с клубом однолетнее соглашение. Начинал карьеру Ричард в Лиге развития Национальной баскетбольной ассоциации, где выступал за фарм-клуб «Оклахома-Сити Тандер». До перехода в «Зенит» был игроком турецкой команды «Бахчешехир».

Атмосфера в раздевалке санкт-петербургского «Зенита» после исторического триумфа: