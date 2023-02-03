Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хэм высказался о Леброне, который может побить рекорд легенды НБА Абдул-Джаббара

Хэм высказался о Леброне, который может побить рекорд легенды НБА Абдул-Джаббара
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался об ожидаемом в ближайшем времени событии с участием звёздного форварда его команды Леброна Джеймса. Леброну осталось набрать 63 очка, чтобы побить рекорд по результативности в НБА, который принадлежит легендарному Кариму Абдул-Джаббару.

«Когда это произойдёт, слава Леброну за всё его долголетие. Причём это не просто долголетие, а долголетие на вершине элитного уровня. Однако в нашей повседневной жизни мы почти никогда не обсуждаем это, если только эту тему кто-то не поднимает», — приводит слова Хэма ESPN US.

Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:

Ранее о рекорде Абдул-Джаббара высказался сам Леброн, отметив, что считает это достижение величайшим во всём спорте.

Новость по теме
Леброн высказался о рекорде Абдул-Джаббара по очкам в НБА, который он скоро может побить
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023