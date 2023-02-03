Хэм высказался о Леброне, который может побить рекорд легенды НБА Абдул-Джаббара

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался об ожидаемом в ближайшем времени событии с участием звёздного форварда его команды Леброна Джеймса. Леброну осталось набрать 63 очка, чтобы побить рекорд по результативности в НБА, который принадлежит легендарному Кариму Абдул-Джаббару.
«Когда это произойдёт, слава Леброну за всё его долголетие. Причём это не просто долголетие, а долголетие на вершине элитного уровня. Однако в нашей повседневной жизни мы почти никогда не обсуждаем это, если только эту тему кто-то не поднимает», — приводит слова Хэма ESPN US.
Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
Ранее о рекорде Абдул-Джаббара высказался сам Леброн, отметив, что считает это достижение величайшим во всём спорте.
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