Хэм высказался о Леброне, который может побить рекорд легенды НБА Абдул-Джаббара

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался об ожидаемом в ближайшем времени событии с участием звёздного форварда его команды Леброна Джеймса. Леброну осталось набрать 63 очка, чтобы побить рекорд по результативности в НБА, который принадлежит легендарному Кариму Абдул-Джаббару.



«Когда это произойдёт, слава Леброну за всё его долголетие. Причём это не просто долголетие, а долголетие на вершине элитного уровня. Однако в нашей повседневной жизни мы почти никогда не обсуждаем это, если только эту тему кто-то не поднимает», — приводит слова Хэма ESPN US.

Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:

Ранее о рекорде Абдул-Джаббара высказался сам Леброн, отметив, что считает это достижение величайшим во всём спорте.