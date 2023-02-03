Леброн оценил игру Энтони Дэвиса за «Лейкерс»
Поделиться
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о товарище по команде Энтони Дэвисе.
«Каждый вечер он становится лучшим обороняющимся игроком. Мы чрезвычайно уверены в себе, когда знаем, что у нас есть Дэвис на задней линии», — приводит слова Леброна LakersZone.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 26,9 очка, совершал 12 подборов и отдавал 2,6 передачи. «Лейкерс» в настоящий момент занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. В активе «озёрников» 25 побед при 18 поражениях. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (36 побед – 16 поражений).
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
Новость по темеЭнтони Дэвис отреагировал на непопадание на Матч всех звёзд НБА
Комментарии
- 3 февраля 2023
-
16:19
-
15:17
-
13:58
-
13:41
-
12:42
-
12:16
-
11:24
-
10:59
-
10:28
-
10:15
-
09:44
-
09:18
-
09:00
-
08:50
-
07:24
-
07:17
-
06:26
-
05:54
-
05:39
-
01:56
-
00:46
-
00:42
-
00:22
-
00:17
- 2 февраля 2023
-
23:39
-
23:38
-
23:34
-
22:02
-
21:53
-
21:45
-
20:59
-
20:59
-
19:43
-
19:00
-
18:49
Партнерский контент