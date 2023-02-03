Леброн оценил игру Энтони Дэвиса за «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о товарище по команде Энтони Дэвисе.



«Каждый вечер он становится лучшим обороняющимся игроком. Мы чрезвычайно уверены в себе, когда знаем, что у нас есть Дэвис на задней линии», — приводит слова Леброна LakersZone.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 26,9 очка, совершал 12 подборов и отдавал 2,6 передачи. «Лейкерс» в настоящий момент занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. В активе «озёрников» 25 побед при 18 поражениях. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (36 побед – 16 поражений).

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: