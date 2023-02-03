Бут: в США Грайнер за то же преступление могла получить несколько пожизненных сроков

Российский предприниматель Виктор Бут высказался о сроке заключения для американской баскетболистки Бриттни Грайнер.



Спортсменка в России была осуждена за контрабанду наркотиков на девять лет. Позже Грайнер обменяли на Бута.



«Для США баскетбол — больше чем футбол и хоккей по количеству фанатов, там сильная группа поддержки. После ареста Грайнер каждый день на каналах была информация об этом. Это давление сыграло свою роль, что американское правительство оказалось вынуждено пойти и сделать этот обмен. Суд нашёл её виновным, поэтому комментировать решение… Не мне решать, виновата она или нет. Поймите, в США за то же или меньшее преступление могли бы дать два-три пожизненных срока. Мы, россияне, могли думать, что это жёсткий приговор, но в Америке не так. У неё нашли запрещённую субстанцию», — сказал Бут в эфире «Матч ТВ».